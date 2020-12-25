سمير العصفوري يعتذر عن الحضور لمهرجان القومي للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر المخرج الكبير سمير العصفورى عن حضور فاعليات المهرجان القومى للمسرح فى دورته 13، وذلك لإصابته بدور برد.

ودعا بحسب أخبار صحفية لتقبل اعتذاره عن المشاركة ضمن فعاليات المهرجان، قائلًا إنه يسعده أن يتحرك المهرجان القومى للمسرح العظيم الذى يمثلنا بصدق فى كافة النواحي.

يذكر أن الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح