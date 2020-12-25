5 نجوم وإعلاميين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليهم

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان عدد من النجوم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد الذى انتشر بكل ملحوظ فى المجتمع ككل مع ذرة الموجة الثانية.

نرصد فى التقرير التالي ابرز النجوم والإعلاميين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا .

يسرا :

تعرضت الفنانة يسرا للإصابة فيروس كورونا المستجد حيث اجرت مسحة اثناء تصوير عملها الجديد وكانت نتيجتها ايجابية مما دفعها الى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي والمتبعة من قبل وزارة الصحة.

كريم فهمى :

كما اعلن الفنان كريم فهمى انضمامه للقائمة اليوم بعدما أصيب بفيروس كورونا وكتب عبر حسابه على انستجرام : " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه.

وائل الإبراشي :

ومنذ قليل أعلنت إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي". دينا عبد الكريم : وتأتي إصابة الإبراشي لتكون الثانية بين مشاهير الوسط خلال ساعات قليلة، حيث سبقته الإعلامية دينا عبد الكريم في وقت مبكر صباح اليوم، وأعلنت إصابتها. وكتبت دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".

هشام جمال :

كما أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.

ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في اخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».