لطيفة تشوق جمهورها لعمل فني جديد قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت المطربة لطيفة التونسية جمهورها لعمل فني جديد قريبا، خلال تهنئتها لهم بقرب حلول رأس السنة الجديدة

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كل سنة وكل إخواتي وأصحابي في كل حتة في العالم بخير وسلام.. عيد الميلاد المجيد".

وأضافت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة الليل ليل قريب قوي".

كانت لطيفة جمهورها نشرت مؤخرًا فيديو جديد لها من كواليس أغنيتها الجديدة "خليني" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.