فى ذكرى ميلاد أمنا الغولة .. سر خشونة صوتها ومنع إعلانها بسبب إيحاءات جنسية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة الصغير والتي برعت في تقديم أدوار الشر في السينما المصرية حيث قدمت عدد من الأدوار منها الكتعة وامنا الغولة.

كانت نعيمة الصغير تشتهر بصوتها الخشن، لكن لهذا الأمر قصة، وهو أن واحدة من زميلاتها دست لها مادة سامة في كوب الشاي بسبب الغيرة، ونظرًا لبنية نعيمة الجسدية القوية نجت من الموت، إلا أن تلك المادة أثرت على صوتها وجعلته أجش.

وربما لا يعرف الكثيرون أن للفنانة الراحلة نعيمة الصغير حفيدة في الوسط الفني، لكنها لم تحظ بنفس شهرة جدتها، وهي الفنانة عبير الصغير.

وبدأت عبير الصغير - التي تبلغ من العمر اليوم 55 عامًا - مشوارها الفني في مطلع التسعينيات بعد وفاة جدتها، إلا أن معظم الأدوار التي جسدتها كانت ثانوية، ومع ذلك فقد حظيت بتجسيد دور أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم استاكوزا.

منعت لها الرقابة إعلان لأحد المنتجات، معللة ذلك بأن الإعلان حمل إيحاءات جنسية، وفقا لرواية الماكيير محمد عشوب الذي كان واسطة التعاقد معها على الإعلان، وتسبب الإعلان في قطيعة بينهما.