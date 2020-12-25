فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 46 والتي قدمت عديد من الاعمال الفنية التي تظل عالقة في اذهان المشاهد العربي والمصري.

بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات والأغاني المصورة وإحدى برامج المسابقات “الفوازير”، وبمجرّد دخولها المجال الفني السينمائي استطاعت خطف الأنظار بموهبتها، فأصبحت من أهم الوجوه الشبابية المطروحة في الفن المصري.