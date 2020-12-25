نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
احتفل الفنان حازم إيهاب مساء أمس الخميس بحفل زفافه على عروسه منة داغر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميمي شكيب والتي قدمت العديد من الأعمال التي تظل عالقة في أذهان المشاهد العربي.
شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان عدد من النجوم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد الذى انتشر بكل ملحوظ فى المجتمع ككل مع ذرة الموجة الثانية.
حالة من الجدل الواسع منذ إعلان إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد وهو الامر الذى أحدث قلقا في الوسط الفني خاصة ان الفنانة يسرا كانت منذ أيام في احد الحفلات التي خالطت فيها عدد من النجوم والإعلاميين.
فاجأت هالة العتال، الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، متابعيها بتعليقها على رد فعل الفنانة السورية أصالة نصري، التى هاجمت طليقها "العريان"، بعد نشره صورة مع الموديل نيكول سعفان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. 5 نجوم وإعلاميين يصابون بـ كورونا .. عقد قران حازم إيهاب .. زوجة طارق العريان الأولى تهاجم أصالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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