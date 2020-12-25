نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيت الفنون الشعبية" يواصل تقديم برنامج السيرك القومى بالعجوزة ومايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم برنامج السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، بمقره بالعجوزة ومدينة ١٥ مايو .

وعن برنامج السيرك بالعجوزة، يقول الفنان محمد النوبى مدير شعبة سيرك الجيزة، إن الشعبة تقدم برنامجها بالعجوزة يوميا فى الثامنة مساء عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، أما موقع السيرك بمدينة ١٥ مايو، فيقدم البرنامج فى السابعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتضمن البرنامج فى الموقعين باقة متنوعة من أخطر وأقوى فقرات فنون السيرك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد خطر فيروس كورونا المستجد .

برنامج السيرك بالعجوزة يتضمن فقرة " السلك للفنان محمد فتحي، وتشكيلات للفنانين صبري أحمد ويسرا، التوازن للفنان إسلام صبري، الحبال للفنان شادي عصام، والطوق الهوائي للفنانة رحمة، الخناجر للفنان محمود أبو العنين، فريق الميزان طائر للمدربين طارق الحلو وفرج عبد العظيم، الديابلو للفنان عبد العزيز نور، الساحر للفنان ابراهيم عبد السلام، البسكليت للفنان أحمد حسن ياسين، تهريج البسكليت للفنانين حسن ومحمد كمال، المطبخ للفنان أحمد النوبي، الثعابين للفنان حسن فيصل، استعراض الحيوانات الأليفة للفنانة هبة رسمي، المهرجين للفنانين رامي ومروان وعمرو عاكف ومحمد رفعت"، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنانة لوبا الحلو، تقديم البرنامج للفنانين "زيزي الجوهرى وأحمد سعيد" .

أما برنامج السيرك بمدينة مايو فيتضمن فقرة "التوازن على السلك للفنان عادل حمزة، الحبال للفنانة جيهان عاشور، الكراسي للفنان أشرف راشد، الدودة الشقية للفنان ابراهيم علاء، الكرابيج للفنان مروان طارق، المطبخ للفنان يوسف النوبي، الطوق الهوائي للفنانتين كريمة وهايدي، الديابلو للفنانة فوزية نور، المهرج للفنان وائل الجريسي، الكاوتشوك للفنانين أولاد المصري"، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن مدحت كوتة، يذيع البرنامج الفنانة رباب المصري والفنانة سمر فتحي، مدير الحلبة ليلي الجوهري .