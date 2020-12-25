الأحد.. افتتاح معرض "ترانيم" للفنان أحمد الصعيدى بالهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح بمركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى بعنوان " ترانيم" للفنان أحمد الصعيدى، فى السابعة من مساء يوم الأحد ٢٧ ديسمبر الجارى بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

المعرض يضم أكثر من ٧٠ لوحة فنية، بأحجام مختلفة، تحاكى مايجرى فى الكون، للكائنات المختلفة من إنسان وحيوان وطيور، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأول من يناير المقبل، ويستقبل المعرض زواره من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المواطنين .