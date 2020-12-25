تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد إنفراد موقع "دوت الخليج" بنشر خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

تتلقى الفنانة يسرا، العلاج في الوقت الراهن ويتابع حالتها عدد من الأطباء المختصين، لحين التأكد من شفائها التام.

الفنانون يدعون لـ يسرا

حرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة يسرا، كان من بينهم الشاعر أمير طعيمة، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‏تمنياتي القلبية للصديقة الغالية جدا علي قلبي الفنانة الكبيرة يسرا بالشفاء العاجل".

يسرا ضيفة أبلة فاهيتا