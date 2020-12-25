تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا
تتلقى الفنانة يسرا، العلاج في الوقت الراهن ويتابع حالتها عدد من الأطباء المختصين، لحين التأكد من شفائها التام.
الفنانون يدعون لـ يسرا
حرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة يسرا، كان من بينهم الشاعر أمير طعيمة، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"تمنياتي القلبية للصديقة الغالية جدا علي قلبي الفنانة الكبيرة يسرا بالشفاء العاجل".
يسرا ضيفة أبلة فاهيتا
كشفت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أن ضيفة حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها "لايڤ من الدوبلكس" هى الفنانة يسرا .
وقالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا،إن يسرا ستتحدث خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وستكشف اسم الفيلم الذى تسبب فى شهرتها، وستغنى أغنية 3 دقات وتروي أول مرة يدق قلبها وأشياء كثيرة عن عملها.
كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.
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