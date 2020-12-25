بعد تصريحها الجريء في برنامج تليفزيوني.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحها الجرئ أثناء لقاء تلفزيوني لها.
نشرت الفنانة رانيا يوسف، برومو برنامج "مع الفارس"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وتعود رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد عبر السوشيال ميديا بعد نشرها لهذا التصريح، وذلك من خلال الحوار التليفزيوني التي أجرته مع المُذيع العراقي نزار الفارس، وسيتم عرضه على أحد برامج الفضائيات ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.
انتقدها المذيع حول إحدى إطلاتها بفستان جريء، لترد عليه بأن جميع الفنانات وليست هي بالتحديد التي يجب أن يتم التركيز معها دائما، وعلقت بشكل جريء حول الموضوع.
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