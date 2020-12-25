المنتج جمال العدل يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .

وقال مدحت العدل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"جلسنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطمنا علي الزمالك ".

وآوضح مدحت العدل أن وجود عدد كبير من الأعضاء في لجنة الكرة أمر غير مفيد لنادي الزمالك .