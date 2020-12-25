رزان مغربي تحتفل بالكريسماس مع والدها: الشقي وأنا

وتشارك رزان مغربي في بطولة فيلم صابر وراضي مع أحمد آدم والذي من المقرر أن يتم عرضة قريبا
وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربي، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.
فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى. ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.
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