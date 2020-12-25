رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2020 /نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا برقم الجلوس

15 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:00 مساءً

دوت الخليج الاقتصادية -طرابلس

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية، أنها ستنشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 لجميع الطلاب والطالبات خلال ساعات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، على موقع منظومة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير التربية والتعليم وافق على نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات النجاح هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في ليبيا اضغط هنا

في سياق منفصل، قال عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية المؤقتة، إن وزارة التربية والتعليم عملت على استكمال خطة دراسية بديلة تتفق مع الإرشادات الصحية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية من حيث تحقيق المباعدة الجسدية بين الطلاب، ووقت العمل لكل فترة دراسية، لضمان العودة الآمنة للطلاب إلى المدارس.

وبين أن الوزارة تبنت مبدأ التعليم الهجين لضمان حق الطلاب غير القادرين على الالتحاق بالمدارس بشكل مستمر بسبب حالتهم الصحية من خلال منصات تعليمية ودروس مسجلة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 2020 ستتم الموافقة عليها في جميع المحافظات التي تخضع لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة وبنغازي والبيضاء والواحات والواحات والمرقاب ودرنة ومحافظات ليبية أخرى.

يشار إلى أن طلبة الإعدادية تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الليبية مطلع الشهر الجاري مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم الليبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام تفوق نتائج السنوات السابقة، مما يشير إلى تفوق الطلاب والطالبات هذا العام على الرغم من حالة القلق التي تجتاح العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

المصدر : https://medadpress.com/?p=2960