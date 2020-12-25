شاهد الان مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 56

6 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:37 مساءً

عروس بيروت هو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان وتركيا. بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي، جاد أبو علي ، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد ومجموعة أخرى من الممثلين

قصة المسلسل

تدور قصة المسلسل حول فارس الذي يتعرّف على ثريا بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته ليلى تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 56 المسلسل اللبنانى عروس بيروت هو مسلسل ذو طابع درامى مزود بإطار رومانسي وبعض من الإثارة والتشويق و حاز المسلسل على شهره واسعه جدا لما فيه من احداث مثيره و دراميه مؤثره حيث كلما ارتفعت وتيره الاحداث تصاعدا ارتفعت نسب المشاهدات لهذا المسلسل وتمكن من جمع العديد من المتابعين والمعجبين من مختلف انحاء الوطن العربي حيث هناك نسبه كبيره جدا من محبي المسلسلات اللبنانية .

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 56

تتوالى الأحداث مع العديد من المشاعر المختلفه حيث يقوم ادم بافتعال اصطدام قوي بسيارته وذلك في الجدار المتواجد امامه حيث كان يكن الكثير من الغضب وذلك بعدم المقابله التي قابلها لامه في مستشفى الصحه النفسيه ، وبعد هذا الحدث فقد ادم الوعي ثم ياتي مشهد بانه يرى نفسه وهو يبكي عندما كان صغيرا عند الجدار ويقوم بمواساه نفسه ثم يجد نفسه بداخل السياره وكان روحه قد خرجت منه .

وقت ما شهدته شعر فيه ساره بشعور غريب وذلك عندما كانت تجهز داليا مع ثريا حيث انتابها شعور بعدم الراحه ، بعد ذلك يقوم لنا بعض البنات بسؤالها انك انت بخير ثم بعد ذلك يدخل طلال عليها كما انبهر من جمالها ولكنها تشعر بانها ليست جميلا ثم يرد عليها في نفس اللحظه ويقول لها ان لا تحرمه من هذه اللحظه ثم يحدثها عن ايامهم المستقبليه ثم تقوم بتعليق خرزه زرقاء على بذله طلال وذلك لابعاد الحظ السيء عنه .

أحداث الحلقة 56

تقوم ثريه بعد ذلك بالخروج الى قاعه الزفاف ثم تقوم بمقابله فارس وتقوم بالترحيب به و بعد ذلك يطلب منها ان تستريح بعض الوقت ولكنها ترفض اذا انها غير متعبه ثم تكون بالذهاب الى عبير ويتحدثانمعا عن والدها و عن ليلى ايضا. ويتحدثان معا عن امكانيتهما بالقيام بترتيب تجهيزات الزفاف لهما

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المصدر : https://medadpress.com/?p=2963