وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب. ليس لنا إلا إنت اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم".
وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية: "عملت تحليل الدم الذي اثبت اصابتي بـ كورونا والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الامر".
وتابع وائل الابراشي:" مش عارف جالي كورونا منين.. افتش كيف جاءتني كورونا.. وطبيعة شغلنا تجعلنا نحتك بناس كتير"، مضيفا:" متواجد في منزلي واتلقى العلاج".
يذكر أن مصدر لـ موقع "دوت الخليج" أكد إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.
وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيل الحلفاوي يوجه رسالة دعم لـ وائل الإبراشي ويسرا بعد إصابتهما بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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