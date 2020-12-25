سحر السينما برنامج جديد علي شاشة نايل سينما مع بداية العام الجديد

يتم الأن التحضير لبرنامج جديد علي شاشة نايل سينما ستعرض اولي حلقاته مع بداية العام الجديد2021 بعنوان (سحر السينما ).
وهو برنامج يهتم بصناع السينما خلف الكاميرا الذين يساهمون بإبداعاتهم في صناعه هذا السحر من مديري التصوير ًموسيقيين” مؤلفين..
مهندسين الديكور، منتجين السينما وغيرهم في هذا المجال.
وتم تصوير الحلقة الأولي من البرنامج الذي تستضيف فيه الإعلامية رباب الشريف مصممة الملابس ريم العدل للحديث عن أهم الشخصيات الفنية التي رسمت ملامحها علي الشاشة وستعرض الحلقة ٨ يناير الساعة العاشرة مساءًا.
فريق عمل الحلقة تقديم رباب الشريف، اسكريبت مني عمرى إعداد مروه حربيً إدارة انتاج احمد حسن، تنسيق فني هشام بيبرس، ومن اخراج هناء عبدالدايم ويقوم بإخراج البرنامج أيضا لحلقات اخري كل من كريم سمير و داليا سالم.
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