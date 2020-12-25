علاقة قوية مع فنانة شهيرة وتزوج مرتين.. معلومات لا تعرفها عن الشاعر صلاح جاهين

يصادف اليوم 25 من ديسمبر ، ذكرى ميلاد الشاعر والاديب الكبير صلاح جاهين فهو من مواليد عام 1930.

يعتبر الشاعر صلاح جاهين من اهم الشعراء حيث شارك فى العديد من الاعمال الكبيرة والتى كان لها نصيب فى الحصول على جوائز متعددة .

وما لا يعرفه الكثيرين عن صلاح جاهين ، ان اسمه الحقيقي هو محمد صلاح الدين بهجت احمد حلمى .

تزوج صلاح جاهين مرتين ، زوجته الاولى هى " سوسن محمد زكى " وأنجب منها ولدا وبنت ، اما زوجته الثانية فهى الفنانة " منى جان قطان " وانجب منها ابنته الاخيرة سامية جاهين وهى عضو فى احدى الفرق الموسيقية .

أنتج صلاح جاهين العديد من الأفلام الناجحة التى تعلقت فى اذهاب الجمهور حتى اليوم مثل عودة الابن الضال و أميرة حبى انا .

كانت تربطه علاقة قوية مع الفنانة سعاد حسنى وهو من قام بدفعها للعمل مع الفنان احمد زكى فى مسلسل هى وهو .

عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير فى الاهرام ، وكان له جمهور كبيرا فى ذلك الوقت .

والجدير بالذكر ، قد روى الشاعر جمال بخيت، أهم محطات الشاعر الراحل صلاح جاهين، مشيرا إلى أن أول نشيد وطنى لمصر بشكل رسمي وبقرار جمهورى هو نشيد "والله زمان يا سلاحى" من تأليف صلاح جاهين.