نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الاول ليسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة يسرا، علي توجيه الشكر لأصدقائها داخل وخارج مصر بعد سؤالهم عليها واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".