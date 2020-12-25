نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الاول ليسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا! في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة يسرا، علي توجيه الشكر لأصدقائها داخل وخارج مصر بعد سؤالهم عليها واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".
واضافت : " كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".