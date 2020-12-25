بطلوا هري.. أمير كرارة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

نفى الفنان أمير كرارة، إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قام بنشر صورة لسلبية مسحة كورونا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

وكان محمد أنور نشر صورة مع أمير كرارة - وهو أخر ظهور للأخير - وعلق عليها قائلا "شرفني ونورني النجم الكبير باشا مصر أمير كرارة كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل #اسعاف_يونس.

وتابع: "كده نزل أربع حلقات من المسلسل ياريت تتفرجو وتقولولي ايه رأيكم وحلقات جديده كل أربعاء وخميس من كل أسبوع حصريا علي watch it".

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.