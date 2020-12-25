في 24 ساعة.. كورونا تضرب الوسط الفني.. هؤلاء أبرز النجوم ضحايا الفيروس

أعلن عدد كبير من نجوم الفن عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

جمال العدل:

أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعًا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .

إيناس الدغيدي

أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين. وهنأت الهام شاهين، صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى على تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى. ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور وعلقت: "مبروك لصديقة عمرى المخرجه الرائعه إيناس الدغيدي .. أجمل وأجرأ المخرجات .. مبروك التكريم و رئاسة لجنة التحكيم .. أكملى مسيرتك بفكرك التنويرى و قوة شخصيتك .. أعتز بصداقتك و بالأفلام التى قدمتها معك ..برافو انوسه".

يسرا

تعرضت الفنانة يسرا للإصابة فيروس كورونا المستجد حيث اجرت مسحة اثناء تصوير عملها الجديد وكانت نتيجتها ايجابية مما دفعها الى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي والمتبعة من قبل وزارة الصحة.

كريم فهمي

كما اعلن الفنان كريم فهمى انضمامه للقائمة اليوم بعدما أصيب بفيروس كورونا وكتب عبر حسابه على انستجرام : " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه.

وائل الإبراشي

تم إعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".

دينا عبد الكريم

كتبت الإعلامية دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".

هشام جمال

كما أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.

ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في اخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».