ادعولها إن الفيروس مايحبهاش.. صلاح عبد الله يدعم يسرا ضد «كورونا»

حرص الفنان صلاح عبد الله على دعم الفنانة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب صلاح عبدالله: " ‏⁧‫#ومين_مابيحبش_يسرا‬⁩؟! الكل مالقلب يدعيلها????إن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها????هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها????في أسرع وقت بإذن الله????

‏⁧‫#١٠٠مليون_سلامة_يايسرا‬⁩????".

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.