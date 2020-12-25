نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيد بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة الي انها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.
وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".
أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين.
وهنأت الهام شاهين، صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى على تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى.
أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .
تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد إنفراد موقع "دوت الخليج" بنشر خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 46 والتي قدمت عديد من الاعمال الفنية التي تظل عالقة في اذهان المشاهد العربي والمصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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