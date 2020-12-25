مي سليم لـ دوت الخليج: 2020 عام صعب.. وهذا ما أتمناه في 2021

قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيد بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة الي انها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.

وأضافت مي سليم لـ دوت الخليج: "على المستوى الشخصي العالم كله كان صعب في 2020، بسيب فيروس كورونا، وتأثيره على كل الاوضاع الاقتصادية وغيرها، وأتمنى ان يحمل العام الجديد 2021 معه كل الخير، ويزول فيروس كورونا عن العالم".

يذكر ان مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.