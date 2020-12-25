فيديو منى السابر مصدومة بعد تسجيل ابنتها حلا باسم دنيا بطمة وترد على أروى : "الدنيا دوارة"

منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، حلت ضيفة بالفيديو على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر شاشة سكوب، للحديث عن أزمتها مع ابنتها الشابة وتفاصيل القضية المرفوعة عليها من قبل حلا.

استبدال اسم منى السابر باسم دنيا بطمة في مدرسة حلا الترك

منى السابر تحدثت خلال اللقاء وأكدت أنها تعرضت للظلم من قبل عائلة طليقها المنتج البحريني محمد الترك، لافتة إلى أنها اكتشفت في تلك الأزمة أن طليقها استخدم اسم زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة أو جدة حلا لوالدها، بدلًا من اسمها في سجلات مدرسة ابنتها حلا الترك.

كما كشفت منى السابر أن ابنتها عندما ذهبت للدراسة في دبي لم تكن والدتها على علم بذلك، ولم يتم تبليغها بهذا الأمر، معبرة عن صدمتها مما تحاول عائلة زوجها السابق أن تفعله بها، ومحاربتها بمحاولة الزج بها في السجن، وأضافت: "أنا أم وبتحارب في أولادي وفي سمعتي".

تعليق منى السابر على هجوم أروى عليها

وبالرغم من معاناتها مع الأمر إلا أن منى السابر دافعت عن ابنتها حلا الترك وشددت على أنها ربما تكون مجبرة على ما تقوم به في تلك الفترة معها، مشيرة إلى أنها تعتبرها ضحية لهم، متمنية منها أن تتنازل حلا عن القضية المرفوعة ضدها حتى لا تتسبب في حبسها.

وعن رأي الفنانة اليمنية أروى في الأزمة ودفاعها عن حلا الترك ضد والدتها، أوضحت منى السابر أنها لم تتأثر برأي أروى ولم تهتم بما قالته، لافتة إلى أن أي شخص من الممكن أن يتعرض لما تعرضت له دوت الخليج، مضيفة: "الدنيا دوارة".

أزمة منى السابر وحلا الترك

وكانت أزمة حلا الترك ووالدتها قد أثارت الجدل الأيام الماضية خاصة بعد أن خرجت الابنة عن صمتها أخيراً في قضيتها الشهيرة ضد والدتها منى السابر ونشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها بانستقرام، طلبت بها من الجمهور عدم الحكم عليها وظلمها، وكذلك علقت على تفاعل الفنانين مع القضية والهجوم عليها، وقالت في رسالتها التي عنونتها بـ"كلام من القلب وشكرا.. اليوم أنا حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل، وفترة عدت سمعت فيها من التجريح والكلام القاسي الكتير.. الأغلب ظلمني وشتمني سواء من الناس وبعض الفنانين للأسف".

وتطرقت حلا الترك إلى الحديث عن قضية والدتها منى السابر وقالت:" كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف".