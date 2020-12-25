صور يسرا ترقص في أول ظهور إعلامي بعد إعلان إصابتها بـ"كورونا" وتعلق على حالتها الصحية

يسرا النجمة المصرية أعلنت إصابتها قبل ساعات بفيروس كورونا، حيث أقلقت جمهورها على حالتها الصحية، وحرص عدد من محليها على الاطمئنان عليها وهو ما جعلها تعلق على الأمر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسرا تطمئن الجمهور على حالتها بعد إصابتها بكورونا

يسرا نشرت صورة لها عبر انستجرام، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية ووجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها والاطمئنان عليها، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وتابعت: "كما أوجه شكر خاص جدًا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرا للجميع"، ولاقت تدوينة يسرا تفاعل عدد كبير من محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

الظهور الإعلامي الأول لـ يسرا بعد إعلان إصابتها بكورونا

في السياق نفسه من المقرر أن تظهر النجمة القديرة الليلة عبر برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة ON E، في حلقة تم تسجيلها قبل أيام قليلة، ونشر الحساب الرسمي لفاهيتا على انستجرام مجموعة صور من كواليس التصوير وأرفقها بتعليق: "عندما تلتقي اللذيذة مع الالذ والحلوة مع الاحلى.. الليلة دي الساعة ١١ لايف من الدوبلكس مع يسرا".

يسرا ترقص في برنامج أبلة فاهيتا

الفنانة يسرا ظهرت في الصور وهي ترقص وتغني مع فريق عمل البرنامج، وتلتقط الصور التذكارية مع الدمية الشهيرة، ولاقت الصور انتشارًا واسعًا بين جمهورها.

الجدير بالذكر أن إصابة يسرا تأتي بعد مرور أيام قليلة من حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم بحضور قطاع كبير من أصدقائها بالوسط الفني، ووقتها لاقى انتقادات واسعة لعدم اهتمام الحضور بالإجراءات الاحترازية، كما تسبب الحفل أيضًا في إصابة المنتج جمال العدل بالفيروس وإصابة المخرجة إيناس الدغيدي.