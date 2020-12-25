6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المشاهير .. 3 منهم التقطوا العدوى بسبب عيد ميلاد نيللي كريم!

خلال 24 ساعة ارتفعت حالات إصابة النجوم والمشاهير بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثار الجدل والتساؤلات من قبل المتابعين حول مدى اهتمام النجوم بالإجراءات الاحترازية من عدمه، خاصة وأن عدد من الإصابات ظهر بعد أيام من حضور البعض لعيد ميلاد النجمة نيللي كريم.

كورونا يصيب نجوم عيد ميلاد نيللي كريم

الفنانة يسرا والتي احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلاد صديقتها نيللي كريم، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا قبل ساعات وأكدت أنها تعاني مع بعض أعراض الفيروس ولا تستطيع التحدث بشكل طبيعي الآن.

المنتج جمال العدل أيضًا أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا، وتمنى من الجمهور الدعاء له، حيث إنه كان أيضًا ضمن حضور حفل عيد ميلاد نيللي كريم، كذلك تردد أن المخرجة إيناس الدغيدي أصيبت بكورونا لكنها لم تعلن رسميًا عن إصابتها حتى الآن.

كريم فهمي يؤكد إصابته بكورونا

ويعتبر النجوم الثلاثة السابقين من أبرز الحضور لعيد ميلاد نيللي كريم في الأسبوع الماضي، والذي أثار الجدل بسبب إهمال الحضور للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وهو ما تسبب بعد ذلك في زيادة الإصابات داخل الوسط الفني في يوم واحد.

وقبل هؤلاء كان الفنان المصري كريم فهمي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد إجرائه لبعض الفحوصات الطبية، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام: "إيجابي كورونا، الحمد لله".

وائل الإبراشي وهشام جمال يعلنان الإصابة بالفيروس

الإعلامي وائل الإبراشي أكد إصابته بفيروس كورونا أيضًا وأوضح أنه أصيب بأعراض خفيفة لكنه تعامل معها بجدية شديدة وأجرى الفحوصات اللازمة التي كشفت إصابته، ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يعرض على التلفزيون المصري، إلى أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي حتى يتم شفائه من الفيروس نهائيًا.

أما النفنان المصري هشام جمال فأعلن إصابته بالفيروس عبر انستجرام، فكتب: "جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله، يعني إصابتي كانت هتيجي في آخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت أحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا.. لو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله.. ودعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة".