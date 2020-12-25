إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا .. ما دوت الخليج تطورات حالتها الصحية؟

يسرا الفنانة المصرية القديرة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا قبل ساعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام إنها تعاني مع بعض الأعراض الخاصة بالفيروس.

إصابة يسرا بفيروس كورونا

وساند عدد من النجوم صديقتهم الفنانة يسرا بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وتمنوا لها الشفاء العاجل، من جانبها حرصت الفنانة القديرة على توجيه الشكر للجميع بعد محاولتهم الاطمئنان عليها.

يسرا في عيد ميلاد نيللي كريم

وتأتي إصابة يسرا بعد مرور أيام قليلة من حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم بحضور قطاع كبير من أصدقائها بالوسط الفني، ووقتها لاقى انتقادات واسعة لعدم اهتمام الحضور بالإجراءات الاحترازية، وبعدها سجلت الفنانة المصرية حلقة جديدة مع الدمية أبلة فاهيتا في برنامجها "لايف من الدوبلكس" التي من المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة عبر شاشة ON E.

أحدث أعمال يسرا

وقدمت الفنانة يسرا في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "خيانة عهد"، والذي حقق نجاح ومشاهدة كبيرة في الموسم، وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل حلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وغيرهم، وهو أيضاً من انتاج جمال العدل وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر أن تشارك في بطولة مسلسل درامي جديد لرمضان 2021، حيث ألمح المنتج جمال العدل إمكانية مشاركة الفنانة هيفاء وهبي في بطولة المسلسل الجديد ليكون بذلك أول لقاء درامي يجمع الثنائي.

