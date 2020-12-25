بإطلالة كاجوال.. جوهرة تخطف الأنظار في دبي

شاركت الراقصة جوهرة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في دبي.

وتألقت جوهرة في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت توب مميز وبنطال جينز، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.