وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ دوت الخليج: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار.
وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللي فتى يرد .. أول رد من محمد فراج على شائعة إصابته بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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