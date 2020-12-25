فى مثل هذا اليوم | ميلاد 6 من نجوم الفن وذكرى وفاة صاحب شخصية "المتشرد"

يصادف اليوم 25 ديسمبر، ذكرى ميلاد عدد كبير من أبرز نجوم الفن ووفاة البعض الآخر تعرف عليهم.

- ميلاد شريف عرفة

يحتفل اليوم المخرج الكبير شريف عرفة ، بعيد ميلاده الـ 60 ، فهو من مواليد 25 ديسمبر عام 1960 .

ويعتبر المخرج شريف عرفة من أهم وأكبر المخرجين فى الوطن العربى، حيث له عدد كبير من الأفلام الناجحة التى تحمل اسمه.

بدأ حياته السينمائية بإخراج فيلم " الأقزام قادمون "، وقام بعدها بإخراج " الدرجة الثالثة " مع الفنان أحمد زكى والفنانة سعاد حسنى ولكن لم يحالفه الحظ ولم يلق نجاحا عند عرضه.

لم يتوقف شريف عرفة عن الإخراج بعد فشل فيلمه الأول، ولكن اتجه إلى العمل مع الشباب، فقام باكتشاف محمد سعد، أحمد حلمى، محمد هنيدى ، منى زكى ، هيثم أحمد زكى ، علاء ولى الدين ".

لقب شريف عرفة بمخرج " الزعيم "، حيث قام بإخراج عدد كبير من الأفلام الناجحة للفنان الكبير عادل إمام مثل طيور الظلام ، الإرهاب والكباب ، النوم فى العسل ، المنسى ، اللعب مع الكبار ، وغيرها ...