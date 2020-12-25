يزن السيد يعلق على شائعة وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الممثل السوري ​يزن السيد​ عن استياءه الشديد من شائعة وفاته والتي تداولها رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وشارك يزن محبيه بصورة تجمعه بابنه، وعلّق عليها بالقول: "ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير، بس حابب نوه لكافة الصفحات يلي عاملين فيها منبر اعلامي قبل ماتنزلو خبر تاكدو منو، شكراً لكل محب اهتم واتصل محبتكم غالية على قلبي".

وأوضح يزن سر غضبه من خلال تعليقه على هذا المنشور ردا على تعليقات متابعيه قائلا"منزلين خبر اني متت بس يلي جاكرني حاطين السبب مجهول".

يشار إلى أن يزن كان قد تلقى عدد كبير من التعليقات من قبل محبيه الذين أعربوا عن غضبهم من هذه الشائعات متمنيين له السلامة هو وعائلته.