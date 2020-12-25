آية سليم تتحدث لـ دوت الخليج عن شخصيتها في فيلم ريما

قالت الفنانة الشابة آية سليم، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية لها بعد عدد من التجارب الدرامية لها، مؤكدة أنها متحمسة لرؤية نفسها على الشاشة الكبيرة «السينما» واجتياز رهبتها.

وحول دورها في الفيلم، قالت آية سليم -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه دور جديد عليها، وكانت متحمسة له، لافتة إلى أن الدور أخذ وقتًا مجهودًا كبيرًا منها، وأنها وفريق عمل الفيلم حريصون على مشاهدة العرض الأول له بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في عرض الفيلم، وأكدت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في العرض الخاص للفيلم.

وحول أعمالها الفنية الجديدة، قالت آية سليم، إنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «30 مارس» للفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي والمخرج أحمد خالد موسى، مشيرة إلى أنه تقرأ عدة سيناريوهات للاستقرار على إحداها في الموسم الرمضاني المُقبل.

الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.