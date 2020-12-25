يوسف الخال يعبر عن اشتياقه لوالده في عيد الميلاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الممثل اللبناني يوسف الخال، عن اشتياقه الشديد لوالده وحزنه على فراقه، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرها بمناسبة عيد الميلاد.
وشارك بصورة لوالده عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق عليها قائلاً:"رحل.. كنت في التاسعة ..ما ورثت سوى إسم كالوشم لا يُمحى لم أفهمه حينها ..كان عبئاً مثقلاً بالوقت".
وتابع: "تكاثرت الأزمنة فيه لكن تكاثرت الأمكنة فيَّ أنا لا عقلي كان نَضَج و لا كان جسدي يَسَع".
وختم بالقول: "أما اليوم.. ها أقولها؛ إسمي هو؛ أجمل ملابسي..عيد الميلاد عيد والدي أيضاً".