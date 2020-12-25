ميرنا نور الدين تبهر الجميع بإطلالة أنيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نور الدين" بإطلالة أنيقة أبهرت بها الجميع، حيث ارتدت سويتشيرت باللون الأسود واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها والمبك أب الهادئ.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" وذلك من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، وكانت من حكايات المسلسل.

