هيفاء وهبي توجه رسالة شديدة اللهجة لمن حاول إقحام اسمها في قضية أصالة وطارق العريان

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس صورة توضح تعليقاً للفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ على رسالة الفنانة أصالة لطليقها طارق العريان عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وكان هذا التعليق يحوي لفظا خارجا الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

ولكن هذه الصور، أثارت غضب هيفاء وهبي وذلك لأنها مفبركة وفوتوشوب، وأوضحت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مؤكدة على أن كل ما تم تداوله ما هو إلا كذب.

وأعادت هيفا وهبي نشر الصورة وعلقت عليها عبر خاصية الصور :"بحب قول للي ركب/ت هالبوست البشع انك انسان/ة بتشبه الوصف الي مكتوب فعلا وبحب قول للي صدقوا انه هيدا بوست فعلا منعندي كان فيكن تنأكدوا بكل بساطة انه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي! اقتضى التوضيح.. باي".

وتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من عشاق هيفاء وهبي، الذين أعربوا عن محبتهم الشديدة لها واستياءهم ممن يريدون السوء بها.