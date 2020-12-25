تريند الفن| رانيا يوسف ترد على شائعة الهروب.. وتطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

تصدر عدد من نجوم الفن خلال الساعات الماضية التريندات، وذلك بسبب تصريحاتهم أو بسبب أشياء قاموا بفعلها.

سخرت النجمة رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك.

وأكدت رانيا لـ دوت الخليج انها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".

وأثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.

يستمر تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد خاصة بعد تردد أنباء حول عودة الثنائى .. وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة ..

خلاف عادى أم إنفصال

كشف مصدر مقرب من النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني حقيقة انفصالهما بعد نشر شائعات عدة حول هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لـ دوت الخليج، إن الثنائي لم ينفصلا، وأن كل ما حدث بينهما "مجرد خلاف عادي".

وأكد أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني قوية ولن تصل إلى انفصالهما.

خلاف علني بين عمرو دياب ودينا الشربينى في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.

علم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

استنكر الفنان محمد فراج، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحفظ على الرد حول تلك الأخبار التي روجت لإصابته بالفيروس.

وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ دوت الخليج: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار.

وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة.

وجه الفنان محمد منير رسالة لجمهوره من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال الكينج محمد منير لجمهوره "وحشتوني وحشتوني" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور".

وروج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر منير بوستر الألبوم وعلق: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد".