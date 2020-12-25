طارق عبدالحليم ينتهى من تسجيل أغنية "زلابية معسلة"

يستعد المطرب طارق عبدالحليم لتصوير أغنية جديدة تحمل إسم "زلابية معسلة" على طريقة الفيديو كليب بعد الإنتهاء من تسجيلها في ستوديو التكامل، وهى من كلمات وليد رياض وتوزيع اسلام ساسو وألحان وليد سمارة وإنتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عدد من المفاجئات .
وكان طارق قد طرح برومو الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ونالت إعجاب الجميع .
وطرح طارق عبدالحليم مؤخرا كليب "البنات" من فيلم "خلطة عمري"، كلمات عمرو رشيد، وألحان أحمد رشيد، وتوزيع مادو الفظيع، وإخراج أحمد الشيخ.
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