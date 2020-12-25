سامية الطرابلسي تحتفل بالكريسماس بملابس بابا نويل .. صورة

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي جمهورها صورة لها وهي تحتفل بالكريسماس عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سامية الطرابلسي" خلال الصور وهي مرتدية ملابس بابا نويل وكتبت قائلة: "عيد ميلاد مجيد ???????? لكل أصدقائي الجميلين هنا ❤️".

يذكر أن سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.