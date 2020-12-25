تامر حسني يطرح أحدث أغانيه بعنوان "قد الفراق"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة بعنوان قد الفراق، وهي من ضمن أغنيات ألبومه الجديد خليك فولاذي.

ﻗﺪ ﺍﻟﻔُﺮﺍﻕ من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ وأﻟﺤﺎﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production وﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ وﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ وﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.

من جانب آخر، طرح حسني منذ ساعات أغنية جديدة بعنوان طمعتيني عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وسط إشادة كبيرة من جمهوره الذي أعرب عن إعجابه بالعمل.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، ميكس جلال فهمي.