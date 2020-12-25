البساط السحري .. محمد عبد الرحمن في كواليس مسرحية هابي نيو يير .. فيديو

نشر محمد عبد الرحمن، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، من كواليس مسرحية «هابي نيو يير» على مسرح شو.

وعلق محمد عبد الرحمن على الفيديو قائلًا: «البساط السحري من كواليس مسرحية #هابي_نيو_يير_بالعربي».

ويُفاجئ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بمسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، في الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show. ويجسد محمد عبد الرحمن شخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء. ويتصدر بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري. وحصل محمد عبد الرحمن مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens الذي يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي باستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي. واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، وهو الرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.

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