ديسمبر حزين على أهل الفن.. إصابات كورونا تعصف بالوسط.. يسرا والدغيدي على رأس الضحايا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض لكم فى التقرير التالى إصابات الفنانين خلال شهر ديسمبر.

الفنانة صابرين

أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت صابرين في منشور لها قائلة: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

الفنانة بسنت شوقى

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك.

وكتبت": انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله و ياخد احتياطاته و يتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا و يا ريت تاخدوا فيتامين سى و زينك و تأكلوا كويس و تشربوا كتير و تاخدوا بانادول و هكذا

وتابعت": اسفه جدا لو اتسببت لأى ازعاج لأى حد من المخالطين.

الفنانة دانا حمدان

علنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت دانا حمدان :"كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها ميس حمدان وإنهالت عليها تعليقات المتابعين متمنيين لها الشفاء العاجل .

حفيد محمود ياسين

أعلن محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

وكتب حفيد محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة".

الفنانة ديمة بياعة

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا.

وقالت ديمة بياعة فى مداخلة تليفونية مع برنامج "et بالعربى" : "غلطة الشاطر بألف وقد تعرضت الى الاصابة بفيروس كورونا واتلقى حاليا العلاج المناسب حتى لا تتفاقم الاصابة.

الفنان محمد الشرنوبى

نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

زوجة الفنان محمد الشرنوبى

أعلنت زوجة الفنان محمد الشرنوبى ومديرة اعمال الفنانة انغام "راندا رياض"، إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".

وكتبت راندا رياض: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".

الملحن عمرو مصطفى

نشر الملحن خالد تاج الدين تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا المستجد.

وقال خالد: "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى إيجابي كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة ان شاء الله".

الفنانة يسرا

اكد مصدر لـ موقع "دوت الخليج" إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.

المنتج جمال العدل

علن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المخرجة ايناس الدغيدى

أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين.

المنتج هشام جمال

أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.

ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفه الحمد لله يعني اصابتي كانت هتيجي في اخر ايام بروفات..ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفه وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».

الفنانة سلوى محمد على

نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها حاليا في مرحلة التعافي.

وقالت سلوى : "كان مفروض انى هحاول سيد المسرح العربى سميحة ايوب .. وكنت سعيدة ولكن للاسف لن استطيع فانا فى مرحلةتعافى من الكوفيد اللعين.

وأضافت سلوى : صحيح انا بقيت احسن لنا لسه امامى ايام فى العزل عشان ماعديش حد.

الفنانة غادة ابراهيم

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم إصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت غادة إبراهيم صورة لمجموعة من الأدوية التي تتناولها ، وكتبت قائلة: «الحمد لله على كل شيء، تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق، بس حالتي مستقرة وبتحسن».

وتابعت: «باقي 12 يوم، وهكون كويسة بإذن الله، مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات، قدر الله وماشاء فعل».

الفنان كريم فهمى

أعلن الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "الحمد لله إيجابي كورونا".