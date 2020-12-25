أنصاف رجال .. آيتن عامر تنتقد عفاف شعيب لهذا السبب

نشرت الفنانة آيتن عامر، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، انتقدت فيه تصريحات الفنانة عفاف شعيب، حول مساعدة الرجل لزوجته في أعمال المنزل.

وكتبت آيتن عامر في تغريدتها على تويتر قائلة: «ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد».