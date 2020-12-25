حصاد 2020 : نجوم عانوا من أزمات صحية هذا العام .. جواهر الكويتية وخالد النبوي أبرزهم

شهد عام 2020 إعلان عدد من النجوم عن وعكات صحية تعرضوا لها وكشفوا تفاصيلها على مدار العام، حيث أصبحوا حديث الجمهور الذي تمنى لهم الشفاء والخروج من تلك الأزمات بخير، وفيما يلي أبرز هؤلاء النجوم

فخرية خميس

الفنانة العمانية فخرية خميس صدمت الجمهور بالكشف عن حالتها الصحيّة في شهر سبتمبر بعدما أصيبت بوعكة دخلت على إثرها للمستشفى، لتكشف لمتابعيها إصابتها بالسرطان وبدء خضوعها للعلاج بالكيماوي، وهو الوقت الذي تزامن فيه إصابتها بفيروس كورونا أيضًا، الذي شفيت منه بعد فترة لتواصل رحلة علاجها مع مرض السرطان.

خالد النبوي

الفنان المصري خالد النبوي تعرض لوعكة صحية بشكل مفاجئ في بداية العام، ونقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي بالقلب مما اضطر الأطباء إلى تركيب دعامة في الشريان، وظل في المستشفى لعدة أيام بعدها، ولاقى دعما كبيرا من قبل جمهوره.

أمل عباس

الفنانة أمل عباس بعد معاناتها طوال العامين الماضيين من أزمات مرضية مختلفة، فإنها تعرضت لوعكة صحية جديدة قبل أسابيع نقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية منظار من أجل معرفة سبب زيادة سيولة دمها التي عانت منها مؤخرًا، وتسببت في الوعكة الصحية الجديدة، ومن قبل كانت أمل عباس قد عانت من أمراض القلب وتجمعات دموية في العمود الفقري وأجرت أكثر من عملية تسببت في عدم ظهورها بشكل مستمر.

عبد العزيز الشمري

الفنان عبد العزيز الشمري كشف مؤخرا عن إصابته بمرض خطير، حيث بدأ الأمر بالشعور بألم حاد وتوجه إلى المستشفى وأعطوه مسكنات ومهدئات ولكن الألم استمر واكتشف وجود جلطات في الأمعاء وتضخم في الشريان المغذي للكبد والطحال، وأجرى عملية لتركيب دعامة لمعالجة الجلطة، وبعدها أصيب بعدة جلطات متكررة في القلب والقدم والرئة، وتبين أنه مصاب بارتفاع في لزوجة الدم وهو السبب في إصابته بجلطات متكررة.

وعبر عبد العزيز الشمري حينها عن شكواه بسبب الأدوية التي يحصل عليها للعلاج من الجلطات والتي تتكون من مهدئات ومسكنات للألم، وقال إنه يخشى أن يتحول إلى مدمن بسبب هذه النوعية من الأدوية والاستمرار عليها لفترة طويلة، ووصفها بالمصيبة، وقال إن الأطباء ذكروا له أن ذلك المرض لا علاج نهائي له وإنه سيستمر على هذه الأدوية دائماً.

جمال يوسف

الفنان المصري جمال يوسف أعلن إصابته قبل أشهر بمرض سرطان البلعوم وقرر أن يختفي عن كل المحيطين به، إلا أن بعد انتشار الخبر لاقى حالة من الحب والدعم سواء من أصدقائه أو الجمهور، لم يكن يتخيلها، كما تحدث عن معاناته مع المرض حيث كان لا يستطيع البلع أو التحدث، فقرر حينها ألا يستمر في العلاج، لكن ابنه الأكبر ترجاه بمواصلة العلاج والمقاومة، وبالفعل تلقى العلاج وأعلن قبل فترة قصيرة شفائه منه.

تولين البكري

النجمة السورية تولين البكري خلال العام الجاري أنها مصابة بمرض اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الحاد، عقب شهرين من انفصالها عن خطيبها، كما خضعت قبل أشهر لجراحة خطيرة كادت أن تودي بحياتها، واعتبرتها أخطر من فيروس كورونا، دون أن تكشف تفاصيل أخرى عنها.

جواهر

الفنانة الكويتية جواهر أعلنت عن نبأ إصابتها بسرطان الدماغ قبل أشهر من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التقطت من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج إلا أنها لم تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير"، وبعدها سافرت إلى الخارج من أجل تلقي العلاج اللازم.

فيفي عبده

فيفي عبده اختفت لفترة خلال الأشهر الماضية عن وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت قلق الجمهور، وبعدها خرجت لتكشف أنها تعاني من أزمة صحية صعبة وأنها مصابة في قدمها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، كما ظهرت مع طبيبها المعالج وهو يجري لها جلسات العلاج الطبيعي.

