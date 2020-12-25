الظهور الأول لمحمد منير بعد أزمته الصحية الطارئة .. فيديو

محمد منير بعد فترة من القلق عاشها جمهوره ومحبيه نتيجة تعرضه لأزمة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى، ظهر الفنان المصري لأول مرة ووجه رسالة لجمهوره وذلك استعدادا لطرح أحدث ألبوماته الغنائية.

أول ظهور للفنان محمد منير بعد أزمته الصحية

محمد منير نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير ظهر فيه ووجه من خلاله رسالة لجمهوره الكبير في مصر والعالم العربي والذي اهتم بتفاصيل الوضع الصحي للفنان المصري الذي أصيب بأزمة صحية مؤخرا تسببت في دخوله للمستشفى، محمد منير ظهر في الفيديو الدعائي لألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان "باب الجمال" والذي من المقرر أن يطرح خلال الأيام القادمة على إحدى التطبيقات الموسيقية، محمد منير قال في رسالته لجمهوره: "وحشتوني" كما جاء التعليق على الفيديو الذي نشره محمد منير : "الكينج محمد منير استنوا الألبوم الجديد (باب الجمال) قريباً جداً".

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد منير

محمد منير ظهر في الفيديو أيضا وهو في حالة صحية جيدة على الرغم من ظهوره جالسا لكن يبدو أن الوضع الصحي للفنان المصري الكبير مستقر، الفنان هاني شاكر قد كشف كذلك تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد منير من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المعروض على التلفزيون المصري وأكد نقيب الموسيقيين أنه تواصل مؤخرا مع الفنان محمد منير وأن حالته الصحية مستقرة ولم يحصل أي تدهور فيها كما تحدثت بعض الأخبار في الأيام الأخيرة، وأن محمد منير يتواجد في منزله ولم يعد إلى المستشفى بعد أزمته الأولى التي تسببت في دخوله وإجرائه بعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، وأن الأزمة التي تعرض لها نتيجة الإرهاق الكبير الذي تعرض له بسبب التحضير لإطلاق أحدث ألبوماته.

محمد منير يطرح بوسترات ألبومه الجديد "باب الجمال"

محمد منير قد فاجئ جمهوره في الأيام الماضية بطرح دعاية ألبومه الجديد، حيث نشر مجموعة من الصور الدعائية لألبومه المنتظر والذي يحمل عنوان "باب الجمال" على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شوق الجمهور للألبوم ببرومو دعائي له جمع به عدة لقطات من مسيرته الفنية، وظهر على البوستر بإطلالة جديدة لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب ابتعاده عن الظهور في الفترة الأخيرة، وكان النجم المصري الكبير قد كشف عن طرح الأغنية الرئيسية للألبوم عبر إحدى شبكات الاتصالات، وطلب من الجمهور الانتظار للاستماع إلى الألبوم الجديد، والذي يفتتح به عام 2021.

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