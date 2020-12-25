فيديو رقص هنا شيحة مع حبيبها الجديد بمناسبة عيد ميلادها وبحضور شقيقتها حلا

هنا شيحة احتفلت بعيد ميلادها الـ35 وسط حضور مجموعة من أصدقائها وفي حضور محمود شاهين والذي أثير جدل واسع خلال الشهور الماضية حول العلاقة التي تجمعه بالفنانة المصرية رغم فارق العمر الكبير بينهما.

هنا شيحة ترقص مع محمود شاهين في حفل عيد ميلادها

هنا شيحة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لها خلال الساعات الماضية فيديو اثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ35 وذلك بحضور مجموعة من أصدقائها وكذلك شقيقتها الفنانة حلا شيحة، الملفت في حفل عيد ميلاد هنا شيحة هو تواجد محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين والذي تردد خلال الفترة الماضية وجود علاقة رومانسية تجمع الثنائي معا، محمود شاهين ظهر في حفل عيد الميلاد وهو يرقص مع هنا شيحة ويغني معها أغنية عيد الميلاد "انزل يا جميل" لوليد توفيق، وظهرت الفنانة حلا شيحة بجوار شقيقتها في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع.

جدل بسبب الظهور المتكرر لهنا شيحة مع ابن شقيق إلهام شاهين

هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين تسبب ظهورهما الأخير معا في زيادة الجدل حول علاقتهما التي بدأ تداول hخبارها بشكل واسع بعد حفل زفاف الفنان أمير شاهين، والتي ظهرت من بعده هنا شيحة في حفل عيد ميلاد محمود شاهين ورقصت معه بشكل لفت الأنظار، كما ظهر الثنائي كذلك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة والتي أقيمت فعالياتها خلال شهر ديسمبر الجاري وظهرت هنا شيحة وهي تمسك بيد محمود شاهين، ويصل فارق العمر بين الفنانة المصرية ومحمود شاهين إلى 11 سنة، حيث أن الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بينما محمود شاهين من مواليد عام 1996.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل العلاقة التي تجمع ابن شقيقها وهنا شيحة

إلهام شاهين كشفت خلال الفترة الماضية بعض من تفاصيل العلاقة التي تجمع ابن شقيقها مع الفنانة هنا شيحة، حيث أوضحت في أكثر من لقاء لها أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع كل من محمود شاهين وهنا شيحة وأن هناك احتمالية لوجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، لكنها نفت زواجهما وأكدت أن الجميع سوف يعلم بتفاصيل الزواج إذا حدث وذلك في تصريحات أخيرة لها عبر برنامج "إي تي بالعربي"، ويحرص الثنائي على عدم التفاعل بشكل واضح مع منشورات كل منهما على "انستجرام"، عن طريق كتابة التعليقات، بل اكتفى كل منهما بإبداء الإعجاب على بعض من صورهما.