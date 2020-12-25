آمال ماهر تهنئ جمهورها باحتفالات الكريسماس.. شاهد

هنأت النجمة آمال ماهر، جمهورها، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس".
ونشرت آمال ماهر، صورة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد .. كل كريسماس وأنتم بخير وسعادة يا حبايبي".
وكان آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.
وسبق أن فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب".
وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.
وتمتلك أمال ماهر صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".
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