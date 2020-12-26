تامر حسني يتصدر محركات البحث بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق".

الأغنية الأول هى "طمعتينى" من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكى.

وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".