شاهد.. عمرو دياب في كواليس ألبومه "يا أنا يا لاء" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الهضبة عمرو دياب صورة من كواليس طرحه لأغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا: "الآن مع مهندس الصوت أمير محروس.. جاهزين لأول أغنية؟".

كان عمرو دياب أعلن أول أمس الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن موعد طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء".

وكتب عمرو دياب قائلا: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساء"، ويأتي ذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الذي يتعاون معها الهضبة.

وانطلقت خلال الأسابيع الماضية الحملة الدعائية الخاصة بألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" فى الشوارع، وذلك قبل طرحه فى الأسواق وعلى جميع المنصات.