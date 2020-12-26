ربنا يقويك وتنتصر.. بشري توجه رسالة دعم لكريم فهمي بعد إصابته بكورونا

وجهت الفنانة بشري رسالة دعم للفنان كريم فهمي بعد تاكيد اصابتة بفيروس كرونا .
وكتبت بشري عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الف سلامة يا كريم و ان شاء الله خفيفة وربنا يقويك و تعديها و تنتصر عليها في اقرب وقت .
و كان قد أعلن الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "الحمد لله إيجابي كورونا".
وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.
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