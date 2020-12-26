إصابة المطرب "أبو" بفيروس كورونا

أعلن المطرب «أبو» علي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

واعتذار أبو عن احياء حفلة برأس السنة وكتب: «إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».

وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلا مساء أمس في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضة اضطرته لإلغاء الحفل.

وكانت اخر اعمال «أبو» أغنية «تلات دقات»، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب»، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن.

وقد شهدت الساعات الماضيه ظهور حالات عدد كبير من إصابات الوسط الفني والإعلامي بفيروس كورونا، أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي

كما أعلنت الفنانة يسرا هي الأخرى عن إصابتها بكورونا وبعدها بساعات المخرجة إيناس الدغيدي والفنان كريم فهمي والإعلامي الرياضي يحيي حمزة، والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة.